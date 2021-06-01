يوسف الشريف يتسبب في رعب لـ ميمي جمال.. تفاصيل

كشف الفنانة ميمى جمال عن خوفها الشديد؛ بسبب القضية التي طرحها مسلسل “كوفيد 25”، مؤكدة أنها كانت تعتقد أن الأمر حقيقي.

وقالت ميمي جمال، خلال ظهورها فى برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، عن مسلسل “كوفيد 25": الصراحة الأعمال اللي بيقدمها الفنان الكبير يوسف الشريف، عملتلي رعب، أنا كنت بطلب السوبر ماركت، وبعقم الأكياس بعد ما تيجي، لكن الفنان يوسف الشريف في مسلسل كوفيد 25 خلاني أعتقد إن الفيروس بيتنقل من العين لما الناس تبص على عينين بعض".

وتابعت مازحة: بعد كده هفتح لعامل الدليفري التابع للسوبر ماركت ومش هبصله في عينه".



وقالت الفنانة القديرة ميمي جمال إن كثيرًا من المسرحيات التي قدمتها، حملت طابع "خفة الدم"، مؤكدة أنها عندما تشاهد هذه الأعمال؛ تتذكر دائمًا زمن الفن الجميل.

وأوضحت أنها بدأت مسيرتها الفنية في عمر صغير عندما كانت تبلغ التاسعة، من خلال فيلم "أقوى من الحب"، قائلة: "كنت غاوية فن.. وحتة التمثيل دي كانت في دمي من وأنا صغيرة".

وأشارت ميمي جمال إلى أنها بعد تقديم فيلم "أقوى من الحب" بطولة عماد حمدي وشادية ومديحة يسري في طفولتها؛ أعقبه اشتراكها في فيلم آخر من إخراج عز الدين ذو الفقار ثم فضلت استكمال دراستها في المدرسة حتى بلغت 13 سنة، وعندما نما إلى علمها وقتها أنه يجري تصوير فيلم "بين الأطلال" للمخرج عز الدين ذو الفقار في الجامعة؛ جاءت لها فكرة التوجه للمخرج، وإخطاره برغبتها في العمل معه.