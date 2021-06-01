العناية الإلهية تنقذ أبو المعاطي زكي.. صورة من العناية المركزة بعد إجرائه عملية في القلب

أجرى الإعلامي الرياضي ابو المعاطي زكي رئيس تحرير مجلة نجم الجماهير، عملية في القلب؛ إثر تعرضه لجلطة بأحد شرايين القلب.



ونشر عبد الناصر زيدان، مجموعة من الصور، مع ابو المعاطي زكي، من داخل العناية المركزة؛ بعد إجراء الأخير عملية ناجحة.

وكتب عبد الناصر زيدان، عبر حسابه على “تويتر”: "‏العناية الإلهية تنقذ حياة أبوالمعاطي زكي.. بعد إصابته بجلطة في القلب.. وإنقاذه بفضل الله؛ بعد تدخل فريق من أطباء القلب، بقيادة الأستاذ الدكتور إيهاب عطية.. وهو الآن بخير ومتواجد في العناية المركزة تحت الملاحظة لمدة يومين .. دعواتكم ".



وأعلن أبو المعاطي زكي، عبر حسابه على “فيس بوك”، تعرضة لأزمة قلبية نقل لى أثرها للمستشفى، حيث كتب: "أنا في طوارئ قلب.. غالبا عملية.. دعواتكم".