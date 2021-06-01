الزمالك لـ ساسي: هيبان بتحب النادي ولا أونطة

أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك ، وجود رغبة كبيرة للتجديد لـ فرجانى ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المندوه خلال تصريحات تليفزيونية: ستجمعنا جلسة مع فرجانى ساسي بعد عودته من تونس خلال الفترة المقبلة، وسنطرح كل الحلول، وعروضنا عليه؛ لتجديد التعاقد معه.

وأكمل : نادي الزمالك وجماهيره السبب في نجومية فرجانى ساسي، وخلال الجلسة، إذا كان يرغب في البقاء معنا؛ سنطرح عليه العروض، وهو أيضا يجب أن يراعي جماهير الفريق وفضلها عليه؛ لتقريب المسافات.

وأوضح: سنرى إذا كان حب فرجاني ساسي للنادي والجماهير حقيقي ولا أونطة”.



سيناريو التجديد لـ فرجاني ساسي في الزمالك



استقر الرأي لدى مسئولي نادى الزمالك على حسم ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأبيض وعلى رأسهم لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي خلال الأيام القادمة؛ لغلق الباب أمام رحيل اللاعب والحصول على دفعة معنوية للجنة في مستهل إدارتها للنادي.

وعلم “صدى البلد” أن اللجنة المكلفة بتسيير شؤون القلعة البيضاء نجحت في التوصل لاتفاق مع فرجاني ساسي لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء والذى ينتهى بنهاية شهر يونيو الجاري ليمتد لثلاثة مواسم مقبلة بعدما أصبح بقاؤه بالقميص الأبيض مطلباً جماهيريا لأنصار الزمالك.



وتلقى الدولي التونسي عروضا من أندية بيراميدز والدحيل القطري والوحدة الإماراتي بمبالغ مالية كبيرة.



وشهدت الساعات الأخيرة طرح سيناريو سيناريو توفير عقد إعلاني تصل قيمته لـ 500 ألف دولار لتمويل تجديد ساسي، وتلبية جانب كبير من طلبات اللاعب المالية، بالوصول بالعرض إلى 2 مليون يورو راتباً سنوياً له، وحل أزمة التجديد التي فرضت نفسها مؤخرا، خاصة وأن اللاعب لا يمانع من الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وأبدى مرونة فى التفاوض على مدة التعاقد والمقابل المادي.

واتفق مسئولو الزمالك مع فرجاني ساسي على صرف دفعة من المستحقات المتأخرة له في غضون اليوم، مع زملائه، على أن يتم إنهاء كافة المستحقات المالية المتأخرة له في نهاية شهر يونيو ومنحه مقدم عقده الجديد؛ حال الموافقة على التجديد بشكل حاسم.