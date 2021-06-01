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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من أحمد فوزي عن اختياره مدربا لحراس مرمى الترسانة

صدى البلد

أعلن نادي الترسانة تعيين هاني العقبي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل أحمد العجوز في دوري القسم الثاني.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الترسانة كالتالي :

- هانى العقبي مديرًا فنيًا.
- علي رشدي  مدربًا.
- هاني حسن  مدربًا.
- أحمد فوزي مدرب حراس مرمي.

- الإبقاء على الجهاز الطبي والإداري.

وكتب أحمد فوزي مدرب حراس مرمى الترسانة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بعد المنع يأتي المنح.. الحمد لله والشكر لله.. تم تشكيل الجهاز الجديد لنادي الترسانة واختياري كمدرب حراس للشواكيش عشقي الثاني بعد الأهلي... شكرا لـ إدارة الترسانة والشكر موصول لكابتن هاني العقبي لاختياري في الجهاز المعاون...الوضع صعب ولكن قدرة الله وتقديره لا يصعب عليها شيء... توكلنا علي الله، ونبدأ باسم الله المعين”.

وكان نادي الترسانة قد أعلن منذ يومين فقط، تعيين أحمد العجوز مديرًا فنيًا للفريق الأول خلفاً لـ علاء نوح بعد تدهور نتائج الفريق وابتعاده عن المنافسة للصعود لدورى القسم الثانى.

وجاء رحيل أحمد العجوز عن قيادة الترسانة؛ بعد اكتشاف بند عدم تولى مدير فني لفريق بعد توليه القيادة الفنية لفريقين في موسم واحد وفقط، قرار اتحاد الكرة منذ بداية الموسم .

وكان أحمد العجوز تولي مهمة تدريب فريق النجوم في دوري القسم الثاني الموسم الحالي مرتين.

ويستعد فريق الترسانة لمواجهة النصر القاهري، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.
ويحتل فريق الترسانة المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق بورتو السويس المركز الأول برصيد 41 نقطة.

الترسانة دوري القسم الثاني نادي الترسانة

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