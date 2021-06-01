قرار جديد من الجيش البريطاني بشأن الانسحاب من أفغانستان

كشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن عزم الجيش البريطاني تنفيذ خطة نقل لموظفيه الأفغان، قبل اتمام الانسحاب من أفغانستان.

فيما قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان؛ يأتي بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد.

وأضاف أوستن خلال جلسة أمام مجلس النواب الأمريكي: "أمر الرئيس بايدن بسحب القوات من أفغانستان بحلول سبتمبر، يمكنني أن أخبركم بأن الانسحاب يأتي وفقا للخطة وعملية بوتيرة تسبق أوانها قليلا".

وتابع أوستن، الذي لم يقدم أي تفاصيل حول العملية: "لقد نفذنا المهمة التي تم من أجلها إرسال قواتنا إلى أفغانستان، وأنا فخور جدا بهذا الأمر".

وأضاف أوستن، أن الموازنة المقترحة لوزارة الدفاع- والتي بلغت 715 مليار دولار- ستتضمن أموالا لمساعدة الجيش على تطوير القدرات؛ لمنع الهجمات التي قد تشنها جماعات إرهابية في أفغانستان على الولايات المتحدة.