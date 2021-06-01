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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ممنوع التدخين واستخدام المحمول.. لافتات تحذيرية داخل لجان امتحانات الإعدادية بالقاهرة

لجان امتحانات الاعدادية
لجان امتحانات الاعدادية

رصد موقع صدى البلد قيام عدد من مدارس إدارة الزاوية التعليمية بتعليق لافتات في لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي (امتحانات الإعدادية 2021) ، تحذر من التدخين وحيازة المحمول داخل اللجان.

حيث تلاحظ أن اللافتات المعلقة في لجان امتحانات الإعدادية في إدارة الزاوية التعليمية بمحافظة القاهرة  مكتوب عليها : ممنوع التدخين نهائيا .. ممنوع استخدام المحمول

 

 

وتستقبل مدارس محافظة القاهرة اليوم طلاب الصف الثالث الاعدادي لبدء امتحانات الإعدادية 2021.

حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي (طلاب الإعدادية 2021 اليوم امتحان اللغة العربية والخط والإملاء 

وتعقد امتحانات الصف الصف الثالث الاعدادي ( امتحانات الإعدادية 2021 ) بلجان مراقبة ومؤمنة وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية ، بعد تجهيز لجان النظام والمراقبة الخاصة بذلك.

وتم وضع أسئلة امتحانات الإعدادية 2021 ، طبقا لخطة توزيع المنهج بالفصل الدراسي الثاني فقط.

وتحتسب الدرجة الحاصل عليها الطالب من 280 درجة.

وسيتولى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 من جانب كل محافظ في محافظته.

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التعليم: حصص مراجعة نهائية لطلاب الصف الثالث الاعدادي عبر هذا الرابط

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محافظ القاهرة يتفقد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.. اليوم

نظام المواد الغير مضافة للمجموع في امتحانات الاعدادية 2021

وبالنسبة لـ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها سوف توفرها لجميع صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة الإعدادية من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.

 

إجراءات احترازية لتأمين لجان امتحانات الاعدادية 2021 ضد كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه يطمئن أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة ، بأن وزارة التربية والتعليم  تبذل كل الجهود لإتمام امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص ، وعلى صحة وسلامة الطلاب ، والسادة المعلمين والإداريين.


حقيقة إلغاء اجزاء من المناهج للطلاب قبل امتحانات الاعدادية 2021

قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "يجب التأكيد أنه لا يوجد حذف لأى وحدات من مناهج الشهادات العامة".

وكان قد قرر الدكتور طارق سوقي وزير التربية والتعليم  ،  استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا.

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