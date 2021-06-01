مصرع تلميذ غرقًا بترعة في سوهاج

لقي طفل مصرعه غرقًا إثر انزلقاه قدماه بترعة مجاورة لمنزل أسرته بمركز جهينة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل (يوسف. م. ع - ١٠ سنوات - تلميذ)، جثة هامدة، إدعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده (مصطفى. ع. ا - ٣٦ سنه - عامل)، قرر أنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماه، ولعدم اجادته السباحة غرق بها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.