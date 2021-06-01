اليوم..انكسار الموجة الحارة.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 35

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة على البلاد اليوم الثلاثاء، ليصاحبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضحت الأرصاد، أن طقس اليوم، يكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون طقس اليوم ليلا، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الانخفاض في درجات الحرارة الذي يشهده طقس اليوم ، يستمر حتى نهاية الأسبوع على كافة أنحاء البلاد، ليعود الطقس ما بين الحار والمعتدل، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة ما بين 32 لـ 35، وعلى الصعيد تظل عند 40 درجة مئوية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 22، السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24.