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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تغريم 485 مواطن بسوهاج لعدم ارتداء الكمامات

سوهاج
سوهاج

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج جولاتها الميدانية، لمتابعة إلتزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة تطبيق كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد بين صفوف أهالي الأقليم.

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وشنت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة عدة حملات على المقاهي والمطاعم والمحال التجارية ووسائل المواصلات، لرصد أي مُخالفات الإجراءات الإحترازية، لأخذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع ٣٠ مقهى ومحل تجاري، وتغريم ٤٨٥ مواطن لعدم ارتدائهم الكمامات الخاصة بهم، بملبغ مالي قيمته ٢٤٢٥٠ جنيه.

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