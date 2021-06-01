بحضور البابا تواضروس.. نواب التنسيقية يشاركون في احتفالية دخول العائلة المقدسة مصر

شارك نواب التنسيقية، أمس الاثنين، في الحفل المقام بمسرح الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر الموافق ١ يونيو من كل عام.



كان الحفل بحضور ورعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولفيف من الوزراء و المسئولين، كما حضر اللقاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وحضر الاحتفالية من نواب التنسيقية، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.