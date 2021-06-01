عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور البابا تواضروس.. نواب التنسيقية يشاركون في احتفالية دخول العائلة المقدسة مصر

نواب التنسيقية
نواب التنسيقية

شارك نواب التنسيقية، أمس الاثنين، في الحفل المقام بمسرح الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر الموافق ١ يونيو من كل عام. 


كان الحفل بحضور ورعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولفيف من الوزراء و المسئولين، كما حضر اللقاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. 

السباعي عضوا بلجنة القيم بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في مؤتمر السفارة الصينية بالقاهرة

وحضر الاحتفالية من نواب التنسيقية، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

البابا تواضروس تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب مجلس الشيوخ العائلة المقدسة

ترشيحاتنا

بالصور .. شاهد إجراءات الكشف الحراري على الطلاب في لجان امتحانات الإعدادية 2021

طلاب الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة يؤدون امتحانات اللغة العربية والخط والإملاء

هل يجوز توزيع الطعام عن روح الميت عند قبره أم أنها بدعة وحرام؟

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك إلى 35.9 مليار جنيه في فبراير الماضي

أسعار فئات ستروين  C5 إيركروس موديل 2021 في مصر.. صور

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تبدأ حذف صورك وملفاتك اليوم.. وريلمي تعلن رسميا عن هاتف Realme X7 Max 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

المواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات والفئات المستثناة

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

كيف تودع مدخراتك بعائد شهري من البنوك..معلومات تهمك

ربطه والده لمدة ساعة وألقاه للحشرات.. تفاصيل جديدة في واقعة طفل العسل

اغتصاب وتنمر.. تفاصيل حفل تعذيب جماعي لطفل و3 أفريقيات فى عين شمس

بعد حكم القضاء الإداري .. إعلان هام من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

طبيب شهير.. القصة الكاملة للقبض على المتحرش البرازيلي

فورد تكشف عن مافريك 2022 المدمجة .. صور

فيديو

فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

لا يتعدى أصابع الأيدي | فيديوجراف.. تفاصيل مؤتمر لوزارة الصحة عن انتشار الفطر الأسود

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

استغل شابة مصرية .. ما قصة السائح البرازيلي ؟

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

اﻟﻤﺰﻳﺪ