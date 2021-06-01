رئيس حزب القوات اللبنانية: المس بالاحتياطي الإلزامي من النقود مرفوض بشكل قاطع

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن المس بالاحتياطي الإلزامي مرفوض بشكل قاطع، لافتا إلى أن الاحتياطي الإلزامي هو مال وقف موجود في المصرف المركزي فى لبنان كأمانة ولا يحق لأحد المساس به.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفقا لما نقلته ليبانون ديبايت أن مسألة الاحتياطي الإلزامي المهم جدا، ليس لكونه يشكّل 15% من أموال المودعين أي مجمل اللبنانيين، إلا ان الأهمية فيه تكمن في أنه الخميرة الوحيدة الباقية إذا ما أراد أن يعود القطاع المصرفي للنهوض من جديد.

وتابع جعجع أن "الفكرة التي طرحت في الأسبوع المنصرم عن توزيع خمسة وعشرون ألف دولار أميركي من المصرف المركزي على كل مودع هي واحدة من الأساليب المعتمدة من اجل المساس بالاحتياطي الإلزامي.

وأوضح أنه "إذا ما أرادوا تأمين سلفة للكهرباء فهم دولة وعليهم أن يجدوا طريقة لتأمين هذه السلفة، باعتبار أن المواطنين يقومون بتسديد الضرائب المتوجبة عليهم ويقومون بواجباتهم عبر تطبيق القوانين، لذا ما تبقى هو من مهام الدولة التي لا يحق لها أبداً التتسلّل إلى جيوب المواطنين عند كل حاجة".