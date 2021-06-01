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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس حزب القوات اللبنانية: المس بالاحتياطي الإلزامي من النقود مرفوض بشكل قاطع

لبنان
لبنان

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن المس بالاحتياطي الإلزامي مرفوض بشكل قاطع، لافتا إلى أن الاحتياطي الإلزامي هو مال وقف موجود في المصرف المركزي فى لبنان كأمانة ولا يحق لأحد المساس به.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفقا لما نقلته ليبانون ديبايت أن مسألة الاحتياطي الإلزامي المهم جدا، ليس لكونه يشكّل 15% من أموال المودعين أي مجمل اللبنانيين، إلا ان الأهمية فيه تكمن في أنه الخميرة الوحيدة الباقية إذا ما أراد أن يعود القطاع المصرفي للنهوض من جديد.

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وتابع جعجع  أن "الفكرة التي طرحت في الأسبوع المنصرم عن توزيع خمسة وعشرون ألف دولار أميركي من المصرف المركزي على كل مودع هي واحدة من الأساليب المعتمدة من اجل المساس بالاحتياطي الإلزامي.

وأوضح أنه "إذا ما أرادوا تأمين سلفة للكهرباء فهم دولة وعليهم أن يجدوا طريقة لتأمين هذه السلفة، باعتبار أن المواطنين يقومون بتسديد الضرائب المتوجبة عليهم ويقومون بواجباتهم عبر تطبيق القوانين، لذا ما تبقى هو من مهام الدولة التي لا يحق لها أبداً التتسلّل إلى جيوب المواطنين عند كل حاجة".

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لبنان الاحتياطي الإلزامي المصرف المركزي

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