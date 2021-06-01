التعليم توضح موقف المحافظات غير المذكورة على رابط التقديم لـ رياض الأطفال

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط التـقـدم الالكتروني لمرحلة رياض الاطفال ( للمدارس الرسمية - الرسمية لغات ) الموجود الان على موقع وزارة التربية والتعليم ، يقدم خدمات لأولياء الامور الراغبين فى التقدم لمرحلة رياض الأطفال لكل من : التقدم للمدارس الرسمى (الحكومية) على مستوى الجمهورية ، و التقدم للمدارس الرسمى لغات في جميع المحافظات ماعدا (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - الشرقية - المنوفية - كفر الشيخ - السويس - بنى سويف ).



حيث قالت وزارة التربية والتعليم إن الثمانية محافظات المذكورة ، يتم التقدم لمرحلة رياض الأطفال في مدارسها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وقد فتحت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا على موقعها الرسمي على الانترنت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021 ، لـ التـقـدم الالكتروني لمرحلة رياض الأطفال ( للمدارس الرسمية - الرسمى لغات )



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يلزم أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 4 سنوات فى 2021/10/1

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن عملية تسجيل الدخول على رابط التقديم ، تتم من خلال الرقم القومى لولي الامر وكلمة المرور الخاصة به.

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال في : تقديم اصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، مع بطاقة الرقم القومي لولي الامر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، اثبات محل السكن.

التقديم بـ رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات

يمكن لأولياء الأمور تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم وتحديد المحافظة كما يمكن لولي الامر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة وعلى نوعية تعليم واحدة فقط

يتاح لولي الامر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونيا خلال الفترة المحددة فقط حيث أنه لن يتمكن من اجراء اي تعديلات بعد ذلك.

يجب على ولي الامر مقدم الطلب الالكتروني تسجيل بياناته بدقة وكذلك عنوان السكن

يجب تحديد محافظة الراغب في تقديم طلب التقدم بها بدقة فلا يوجد إمكانية لتعديلها بعد الحفظ

تتم مرحلة القبول وفحص الملفات للمتقدمين للمدارس الرسمية لغات خلال الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 31 يوليو 2021، وعقب الانتهاء يتم تسليم نتيجة القبول وارسالها لقاعدة البيانات المركزية بالوزارة

ويتم اعلان نتيجة القبول لأولياء الامور من خلال نفس الموقع الالكتروني الذي تم تقديم الطلب الالكتروني من خلاله.

التقديم بـ رياض الأطفال في المدارس الرسمية

يمكن التسجيل الالكتروني لرغبات التقدم لأكثر من مدرسة خلال الفترة من 1 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2021 ، ويمكن للمدارس مساعدة ولي الامر في حالة التعسر في التسجيل الالكتروني لتتم المساعدة في :

تسجيل طلب التقدم ومعه صورة شهاد الميلاد المميكنة للطفل المتقدم ، والشهادة الاصلية للاطلاع عليها وبطاقة الرقم القومي لولي الامر وصورة منها ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة بالالتحاق إلكترونيا بالمدرسة.

ويتاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليها للجنة المختصة بالمدرسة للقيام بالاجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

تتم عملية القبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 31 يوليو 2021

يتم اعلان نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم الالكتروني وعقب الاعلان يمكن لولي الامر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطلب

يتم اعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه

يتاح لـ اللجنة المختصة في المدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا وعلى مسئول المعلومات بالمدرسة تسجيل موقف كل طالب من القبول المبدئي من خلال التطبيق الالكتروني المعد للمدارس وذلك طبقا لما ورد من اللجنة المختصة

يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمتقدمين المقبولين إلكترونيا بالمدارس

عقب استلام الملفات يجب التسجيل الالكتروني للذين تم قبولهم نهائيا واستلام ملفاتهم

طباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسليمها للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها بالادارة التعليمية



