تعليم القاهرة: 751 لجنة تستقبل 185796 طالبا لأداء امتحانات الإعدادية

تفقد محمد عطية وكيل أول الوزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة و مدير المديرية سير أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية بدءا من المطبعة السرية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم

للاطمئنان علي استلام الإدارات التعليمية للأوراق الامتحانية .



وأكد مدير المديرية علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام الجميع بالتعليمات .



وأشار إلى أن عدد اللجان بمديرية تعليم القاهرة 751 لجنة حيث يبلغ عدد الطلبة 185796 ويتواجد جميع مديري العموم ووكلاء الإدارات التعليمية بمقر المطبعة السرية.

