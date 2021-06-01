عبر google earth.. تعرف على الحالة المرورية اليوم الثلاثاء

الطرق الرئيسية

استعرض برنامج "صباح الخبر يا مصر" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في القاهرة وبعض المحافظات اليوم الثلاثاء 1 -6- 2021، وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذي يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام.



وأظهر التطبيق وجود سيولة مرورية على طرق القاهرة تحديدًا من ميدان عبد المنعم رياض للإسعاف وميدان رمسيس وأيضًا المتجه إلى غمرة و العباسية والشرابية تشهد الطرق سيولة مرورية.



وتشهد محافظة الإسكندرية من المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي والكورنيش بشكل عام حتى قلعة قايتباي سيولة مرورية.

وقالت الإعلامية ليندا عبد اللطيف، إن طريق دمياط العام إلى كفر بطيخ يشهد سيولة مرورية، وطريق دمياط رأس البر وصولا للكورنيش أكتوبر يشهد الطريق سيولة نسبية ، ومن عزبة الخياطة إلى محكمة دمياط القديمة يشهد الطريق أيضًا سيولة مرورية.



وتشهد أسوان تحديدًا من ميدان السادات إلى شارع كورنيش النيل يشهد سيولة مروية ولكن هناك بعض الكثافات المرورية بمنطقة الفنادق .