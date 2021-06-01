خبر سار لجماهير الهلال السعودي بشأن جوميز

كشفت تقارير صحفية، اليوم، الثلاثاء، عن حجم الإصابة التي تعرض لها الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان (الدوري السعودي).

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن الإصابة التي تعرض لها جوميز في مواجهة التتويج الختامية أمام الفيصلي، غير مقلقة.

وتابعت، أن جوميز احتفل مع زملائه اللاعبين بعد نهاية المباراة، وتوج باللقب برفقه جميع أفراد فريقه الهلال، لكن بحركة ومجهود قليلين.

وكان جوميز قد اعرض لكدمة في وقت مبكر من مباراة الفيصلي، في عضلة الفخذ، طلب على إثرها من البرتغالي مورايس مدرب الفريق استبداله.

واضطر الجهاز الطبي بناء على تعليمات الإسباني خوان دوكي طبيب الفريق وضع الثلج على منطقة الإصابة لتخفيف الألم.



وحصد المهاجم الفرنسي لقب هدافي الدوري السعودي برصيد 24 هدفا، لينهي هيمنة حمدالله مهاجم فريق النصر التي استمرت في الموسمين الماضيين.

وتوج نادي الهلال توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، قبل جولة من نهايته.