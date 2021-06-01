عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم القاهرة يتابع سير العمل بـ المطبعة السرية لـ امتحانات الإعدادية

المطبعة السرية
المطبعة السرية

تفقد  محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، سير العمل في المطبعة السرية لـ امتحانات الاعدادية 2021 ، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم. 
 

يأتي ذلك للاطمئنان علي استلام الإدارات التعليمية لـ اوراق امتحانات الصف الثالث الاعدادي ( امتحانات الاعدادية 2021 ).


وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية  ، والتزام الجميع بالتعليمات .
 

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أن عدد اللجان بمديرية تعليم القاهرة 751 لجنة حيث يبلغ عدد الطلبة  185796 ، مشددا على تواجد جميع مديري العموم ووكلاء الإدارات التعليمية بمقر المطبعة السرية. 

txt

تعليم القاهرة: 751 لجنة تستقبل 185796 طالبا لأداء امتحانات الإعدادية

txt

ممنوع التدخين واستخدام المحمول.. لافتات تحذيرية داخل لجان امتحانات الإعدادية بالقاهرة


وتستقبل مدارس محافظة القاهرة اليوم طلاب الصف الثالث الاعدادي لبدء امتحانات الإعدادية 2021.

حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي (طلاب الإعدادية 2021 اليوم امتحان اللغة العربية والخط والإملاء. 

وتعقد امتحانات الصف الصف الثالث الاعدادي ( امتحانات الإعدادية 2021 ) بلجان مراقبة ومؤمنة وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية ، بعد تجهيز لجان النظام والمراقبة الخاصة بذلك.

وتم وضع أسئلة امتحانات الإعدادية 2021 ، طبقا لخطة توزيع المنهج بالفصل الدراسي الثاني فقط.

وتحتسب الدرجة الحاصل عليها الطالب من 280 درجة.

وسيتولى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 من جانب كل محافظ في محافظته.

نظام المواد الغير مضافة للمجموع في امتحانات الاعدادية 2021

وبالنسبة لـ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها سوف توفرها لجميع صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة الإعدادية من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.

 

إجراءات احترازية لتأمين لجان امتحانات الاعدادية 2021 ضد كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه يطمئن أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة ، بأن وزارة التربية والتعليم  تبذل كل الجهود لإتمام امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص ، وعلى صحة وسلامة الطلاب ، والسادة المعلمين والإداريين.


حقيقة إلغاء اجزاء من المناهج للطلاب قبل امتحانات الاعدادية 2021

قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "يجب التأكيد أنه لا يوجد حذف لأى وحدات من مناهج الشهادات العامة".

وكان قد قرر الدكتور طارق سوقي وزير التربية والتعليم  ،  استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا.

المطبعة السرية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة امتحانات الاعدادية 2021 اوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي

ترشيحاتنا

موسكو تستأنف الطيران إلى لندن غدا.. وتحظر تركيا وتنزانيا

شاهد.. عاصفة تضرب برجًا وتطيح بعمال النوافذ|فيديو

بالصور .. شاهد إجراءات الكشف الحراري على الطلاب في لجان امتحانات الإعدادية 2021

طلاب الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة يؤدون امتحانات اللغة العربية والخط والإملاء

هل يجوز توزيع الطعام عن روح الميت عند قبره أم أنها بدعة وحرام؟

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك إلى 35.9 مليار جنيه في فبراير الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

المواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات والفئات المستثناة

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

كيف تودع مدخراتك بعائد شهري من البنوك..معلومات تهمك

ربطه والده لمدة ساعة وألقاه للحشرات.. تفاصيل جديدة في واقعة طفل العسل

اغتصاب وتنمر.. تفاصيل حفل تعذيب جماعي لطفل و3 أفريقيات فى عين شمس

بعد حكم القضاء الإداري .. إعلان هام من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

طبيب شهير.. القصة الكاملة للقبض على المتحرش البرازيلي

فورد تكشف عن مافريك 2022 المدمجة .. صور

فيديو

فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

لا يتعدى أصابع الأيدي | فيديوجراف.. تفاصيل مؤتمر لوزارة الصحة عن انتشار الفطر الأسود

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

استغل شابة مصرية .. ما قصة السائح البرازيلي ؟

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

اﻟﻤﺰﻳﺪ