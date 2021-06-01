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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 252 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحر الأحمر

قوافل طبية علاجية
قوافل طبية علاجية تجوب المحافظة

نظمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، قافلة طبية مجانية بمنطقتي الزعفرانة وعرب  عايش بمدينة رأس غارب.

 

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 252 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وإجراء 34 فحصا معمليا، و28 فحص سونار، بالإضافة إلى إجراء 50 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، بمشاركة عيادة تنظيم الأسرة، وتم تقديم المشورة الطبية وخدمات الصحة الإنجابية.

 

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

 

وفى سياق متصل كلف حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الإثنين، قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، بالمرور على منظومة الإنارة العامة بقطاعات المدينة، ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة والكشافات التالفة والخلايا الكهربائية.

 

وتمكن قسم الكهرباء من عمل مسح شامل لقرية الزعفرانة وتحديد الأعطال بأعمدة الإنارة، وحصر الكشافات التالفة والخلايا الكهربائية المشغلة لها، كما بدأ قسم الكهرباء في صيانة أعمدة الإنارة بمنطقة الصحراوية وإصلاح الخلايا الكهربائية، وتم تغيير الكشافات التالفة وتغيير الكابلات وجار تغطيتها.

 

أسقف البحر الأحمر اخبار الغردقة رأس غارب قافلة طبية

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