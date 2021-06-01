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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

79  مليون دولار إيرادات A Quiet Place خلال 4 أيام

أبطال فيلم A Quiet
أبطال فيلم A Quiet Place Part II

حقق فيلم الإثارة والرعب الأمريكي A Quiet Place Part II إيرادات وصلت إلى 79 مليون دولار على مستوى العالم بعد حوالي 4 أيام من طرحه في دور العرض العالمية بحسب موقع بوكس أوفيس .

 

الجزء الثاني من A Quiet Place طرح في السينمات يوم 28 مايو الماضي، بعد تأجيل عدة مرات بسبب جائحة كورونا، لكنه أبلى جيدا في دور العرض مقارنة بالمنافسة القوية التي يلاقيها مع العديد من الأعمال.

 

توقعات نجاح فيلم A Quiet Place Part II

 

توقع المتخصصون أن يحقق فيلم A Quiet Place Part II إيرادات تصل إلى 60 مليون دولار خلال 4 أيام من طرحه، لكنه تفوق على التوقعات ويعد نجاحه علامة على عودة الحياة للسينمات والصناعة بعد أكثر من عام من الإغلاق وتأثر سوق الإيردات بحسب وصف موقع فاريتي. 

 

يعرض فيلم A Quiet Place Part II في 3.726 دار عرض على مستوى العالم، ومن المقرر طرحه في السينمات المصرية يوم 9 يونيو المقبل.

مشهد من فيلم A Quiet Place Part II

 

طرحت شركة باراماونت بيكتشرز، التريلر أو الفيديو الدعائي الأخير للفيلم المنتظر منذ أكثر من عام وتم تأجيل طرحه بسبب جائحة كورونا ، وهو الجزء الثاني من A Quiet Place للمخرج ، والممثل الأمريكي جون كراسينسكي. 

 

الفيلم بمثابة استكمال لأحداث الجزء الأول الناجح منه الذي طرح عام 2018 بميزانية وصلت إلى 17 مليون دولار، وكان عملا مليئا بأحداث الإثارة والغموض والهدوء غير المطمئن. 

 

وظهر جون كراسينسكي في الفيديو الدعائي، رغم وفاته في الجزء الأول أثناء محاولته حماية عائلته من المخلوقات التي فرضت الصمت على العالم، وتحاول أسرته النجاة رغم كل الظروف والخوف والرعب الذي يدب في أنفسهم.

 

A Quiet Place Part II بطولة زوجة كراسينسكي، إيميلي بلانت، كيليان مورفي، ميليسنت سيموندز، والطفل نواه جوب، ويشارك جون كراسينسكي في كتابته إلى جانب إخراجه والمشاركة التمثيلية، ويطرح الفيلم بتقنية الآي ماكس، ووصلت ميزانية إنتاجه إلى حوالي 61 مليون دولار. 

 

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تعرف على موعد عرض A Quiet Place فى مصر

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A Quiet Place يحقق إيرادات تخطت الـ 57 مليون دولار خلال افتتاحية عرضه

وعبر رئيس شركة باراماونت في تصريحات لفاريتي عن سعادته بعودة الحياة لصناعة السينما مرة أخرى، والأرقام التي يحققها فيلمهم دليل على بادرة أمل مستقبلية تستحق الاحتفال. 

A Quiet Place A Quiet Place Part II بوكس اوفيس إيميلي بلانت جون كراسينسكي

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