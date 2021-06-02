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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

7 اجتماعات لـ خطة النواب لحسم تقرير الموازنة النهائي.. الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة سوف تقعد 7 إجتماعات خلال الأسبوع القادم عقب الجلسات العامة. 


واضاف سالم ان هذه الاجتماعات بالترتيب كالتالي:

-الاجتماع  الاول لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي سوهاج واسيوط للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢. 


- الاجتماع الثاني لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي الدقهلية والغربية للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

خارجية النواب تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 /2022

إعلام النواب تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 /2022

- الاجتماع الثالث لمناقشة مشروع موازنة جهاز حماية  المنافسة ومنع الاحتكار للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢

 

-كما تناقش اللجنة في اجتماعها الرابع مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢

 

- وتناقش اللجنة  في اجتماعها الخامس موازنة البرامج والأداء والتي تم تطبيقها على بعض الوزارات  والجهات التابعة والمستقلة وذلك للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢

 

- والاجتماع السادس  لمناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وكذلك تدراس ونظر تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة وفى ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

 

- وتختم اللجنة اجتماعتها بمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢

 

وأضاف سالم ان الأسبوع  المقبل يمثل الاسبوع الاخير في اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع  الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك لأعداد تقرير شامل عن الموازنة العامة للدولة من قبل لجنة الخطة والموازنة وذلك قبل مناقشتها في اولي الجلسة العامة.

مجلس النواب مجلس الشيوخ الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة

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