7 اجتماعات لـ خطة النواب لحسم تقرير الموازنة النهائي.. الأسبوع المقبل

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة سوف تقعد 7 إجتماعات خلال الأسبوع القادم عقب الجلسات العامة.



واضاف سالم ان هذه الاجتماعات بالترتيب كالتالي:

-الاجتماع الاول لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي سوهاج واسيوط للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.



- الاجتماع الثاني لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي الدقهلية والغربية للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

- الاجتماع الثالث لمناقشة مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢

-كما تناقش اللجنة في اجتماعها الرابع مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢

- وتناقش اللجنة في اجتماعها الخامس موازنة البرامج والأداء والتي تم تطبيقها على بعض الوزارات والجهات التابعة والمستقلة وذلك للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢

- والاجتماع السادس لمناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وكذلك تدراس ونظر تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة وفى ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

- وتختم اللجنة اجتماعتها بمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢

وأضاف سالم ان الأسبوع المقبل يمثل الاسبوع الاخير في اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك لأعداد تقرير شامل عن الموازنة العامة للدولة من قبل لجنة الخطة والموازنة وذلك قبل مناقشتها في اولي الجلسة العامة.