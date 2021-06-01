شاهد.. تعقيم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

شدد محمد عطية وكيل أول الوزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة و مدير المديرية على تطهير مقار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتفقد مدير المديرية المطبعة السرية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم للاطمئنان علي استلام الإدارات التعليمية للأوراق الامتحانية .

وأكد مدير المديرية علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام الجميع بالتعليمات .

وأشار إلى أن عدد اللجان بمديرية تعليم القاهرة 751 لجنة حيث يبلغ عدد الطلبة 185796 ويتواجد جميع مديري العموم ووكلاء الإدارات التعليمية بمقر المطبعة السرية.

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة أعلنت عن جدول امتحانات الإعدادية خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021.

ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء الثلاثاء 1 يونيو، و مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يونيو.

كما يؤدي طلاب الإعدادية بالقاهرة مادة الهندسة يوم الخميس 3 يونيو مادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو و مادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو ، فيما تكون آخر مادة العلوم يوم الإثنين 7 يونيو.

ويرصد صدى البلد في الصور التالية أعمال التعقيم والتطهير داخل اللجان قبل دقائق من دخول الطلاب ..

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