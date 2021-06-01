إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة بالغردقة

استكملت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وقسم التعديات بحي شمال، برفقة شرطة المرافق، اليوم الثلاثاء، أعمال الإزالة الفورية للعشش فوق الأسطح وأسفل العمارات بمنطقة مساكن النجدة.

وتم إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة في 10 عمارات عبارة عن عشش خشبية وغرف من الطوب بمدخل العمارات بجوار السلم، و نفذت الإزالات بواسطة العمالة اليدوية.

كما بدأت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم الإثنين، في إزالة دور سادس مخالف لبنائه بدون ترخيص على مساحة 300 متر بالجبل الشمالي بالمدينة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات إيهاب رأفت، رئيس المدينة، بالتصدي لكل أشكال التعديات وإزالتها وعدم التهاون في حق أملاك الدولة.