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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومى للمرأة : التواصل مع مليون شخص للتوعية بضرورة الحصول على لقاح كورونا

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه بخالص الشكر والتقدير الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على التعاون الجاد والمثمر بين المجلس والوزارة خلال الفترة السابقة التى شهدت إطلاق المجلس مبادرته التوعوية الكبرى التى استهدفت توعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وخاصة لكبار السن ، الى جانب مساعدة السيدات فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة.


وأكدت الدكتورة مايا مرسى أنه منذ بدء المبادرة  في 17 مايو 2021 وحتى الآن تم التواصل مع ما يقرب من مليون فرد (سيدات ورجال) ، من خلال حملة طرق الأبواب التى أطلقها المجلس في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح ، ومن خلال الاستفسارات التى تلقاها الخط المختصر  ١٥١١٥، وفروع المجلس بالمحافظات .


 

وأوضحت رئيسة المجلس أنه من خلال الخط المختصر  لمكتب الشكاوى 15115 تم تسجيل بيانات اكثر من ٢٠٠٠ سيدة على منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وقد أبدى ما يزيد عن 41 ألف سيدة و500 رجل  ممن تم استهدافهم في حملات طرق الأبواب رغبتهم لمساعدتهم في التسجيل على منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية ، وحصلت أكثر من ٣٠٠٠ سيدة على اللقاح بالفعل بمحافظات ( الجيزة ،المنيا، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الدقهلية، بني سويف، القاهرة، الاسكندرية ، الغربية ، الشرقية) .

وزارة الصحة بني سويف فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا القومى للمرأة مايا مرسي وزيرة الصحة مكتب الشكاوى

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