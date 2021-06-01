عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر مؤشر البحث العلمي لشهر مايو 2021

البحث العلمى
البحث العلمى

تحتل مصر الترتيب الـ 30  الدولى فى النشر العلمى لعام 2020 وفقا لتصنيف Scimago للنشر العلمي ، حيث قد تقدمت مصر 4 مراكز  بعدما كانت في المرتبة 34 في التصنيف الأخير لعام 2019. 

 

 وقد تم نشر  32323 بحثا من خلال 44,157 باحث مصرى  وبلغ عامل هرش H-index  322 ، وقد تقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة ، في العلوم الزراعية والبيولوجية احتلت مصر المرتبة  22 عالميا  بعدما كانت في المرتبة  28 ، في الكيمياء أصبحت مصر في المرتبة 20 بعدما كانت في المرتبة 22 ، في الطاقة 21 بعدما كانت في المرتبة 24 ، في العلوم الهندسية احتلت مصر المرتبة 23 بعدما كانت في المرتبة 28  ، في العلوم الطبية احتلت مصر المرتبة 25 بعدما كانت في المرتبة 27  ، في العلوم الفيزيائية احتلت مصر المرتبة 30 بعدما كانت في المرتبة 33 .


ووفقا لموقع Statnano اصبحت مصر فى المرتبة المرتبة ١٧ عالميا لسنة ٢٠٢٠ فى النانوتكنولوجى.

 

txt

موعد استلام بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة


وذالك وفقا لمؤشر البحث العلمى لشهر مايو 2021 و يعد مؤشر البحث العلمي الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهرياً

المصدر: المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي البحث العلمى والتكنولوجى كاديمية البحث العلمي

ترشيحاتنا

سيمو حارس خيتافي : رفضت منتخب أمريكا من أجل مصر.. الشناوي يستحق اللعب في ليفربول.. وشيكابالا ضحية التنمر

بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بمشروع بيت الوطن.. جدول بالمواعيد

من المستفيد من الأبناء بمعاش الأب المتوفى؟ القانون الجديد يجيب

تأجيل انتاج كامارو 2022 ثلاثة أشهر بولاية ميشيغان     

هونر تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Honor 50 مع خدمات وتطبيقات جوجل

اعملوله كشك مناسب.. وزير التنمية المحلية يستجيب لطلب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات جديدة من الحكومة بشأن كورونا تطبق اليوم.. تعرف عليها

3 قرارات حاسمة من الكاف بشأن مباراتى الأهلي والترجي بنصف نهائى إفريقيا

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

المواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات والفئات المستثناة

ربطه والده لمدة ساعة وألقاه للحشرات.. تفاصيل جديدة في واقعة طفل العسل

اغتصاب وتنمر.. تفاصيل حفل تعذيب جماعي لطفل و3 أفريقيات فى عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضرب زوجته وعضها.. زوج يتظاهر بالموت لمدة 6 سنوات|صور

شاهد.. عاصفة تضرب برجًا وتطيح بعمال النوافذ|فيديو

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. احتقان بالأنف.. هذه أعراض الفطر الأسود

فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

لا يتعدى أصابع الأيدي | فيديوجراف.. تفاصيل مؤتمر لوزارة الصحة عن انتشار الفطر الأسود

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

اﻟﻤﺰﻳﺪ