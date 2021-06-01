ننشر مؤشر البحث العلمي لشهر مايو 2021

تحتل مصر الترتيب الـ 30 الدولى فى النشر العلمى لعام 2020 وفقا لتصنيف Scimago للنشر العلمي ، حيث قد تقدمت مصر 4 مراكز بعدما كانت في المرتبة 34 في التصنيف الأخير لعام 2019.

وقد تم نشر 32323 بحثا من خلال 44,157 باحث مصرى وبلغ عامل هرش H-index 322 ، وقد تقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة ، في العلوم الزراعية والبيولوجية احتلت مصر المرتبة 22 عالميا بعدما كانت في المرتبة 28 ، في الكيمياء أصبحت مصر في المرتبة 20 بعدما كانت في المرتبة 22 ، في الطاقة 21 بعدما كانت في المرتبة 24 ، في العلوم الهندسية احتلت مصر المرتبة 23 بعدما كانت في المرتبة 28 ، في العلوم الطبية احتلت مصر المرتبة 25 بعدما كانت في المرتبة 27 ، في العلوم الفيزيائية احتلت مصر المرتبة 30 بعدما كانت في المرتبة 33 .



ووفقا لموقع Statnano اصبحت مصر فى المرتبة المرتبة ١٧ عالميا لسنة ٢٠٢٠ فى النانوتكنولوجى.







وذالك وفقا لمؤشر البحث العلمى لشهر مايو 2021 و يعد مؤشر البحث العلمي الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهرياً



المصدر: المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.