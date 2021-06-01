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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الصحفيين العرب" يدين فصل ناصر أبو بكر من وكالة الأنباء الفرنسية

الاتحاد العام للصحفيين
الاتحاد العام للصحفيين العرب

أدان  الاتحاد العام للصحفيين العرب ما أقدمت عليه وكالة الأنباء الفرنسية من فصل الأستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب  فصلا تعسفيا رغم عمله لديها منذ عشرين عاما وكان يؤدي عمله بكل أمانة وكفاءة عالية.

ويرجع قيام وكالة الانباء الفرنسية الاقدام على فصله بسبب فضحه لجرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام المحافل الإعلامية الدولية ودفاعه عن الصحفيين الفلسطينيين ضد الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين في الداخل.

هذا القرار التعسفي من جانب وكالة الانباء الفرنسية يشكل وصمة عار للوكالة الفرنسية التي خضعت لابتزاز قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انتخاب الأستاذ ناصر أبو بكر نقيبا للصحفيين الفلسطينيين والذي لم يدخر أي جهد في الدفاع عنهم لتعرضهم بصفة دائمة للانتهاكات الغاشمة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة الاتحادات الإقليمية وكافة النقابات الصحفية والمنظمات الإعلامية الدولية بإدانة هذا الاجراء التعسفي من جانب وكالة الانباء الفرنسية ضد الأستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب والذي كان يعمل لديها منذ عشرين عاما بكل اخلاص.

 

الصحفيين العرب يدين مقتل الصحفي يوسف أبو حسين

وفي وقت سابق كان أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، الهجمات البربرية التي ما زالت مستمرة من جانب قوات الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونتج عن هذه الغارات الجوية الإسرائيلية قصف منزل الشهيد الصحفي الفلسطيني يوسف أبو حسين في حي الشيخ رضوان فى غزة وأدت الى استشهاده.

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب يؤكد إدانته الدامغة لقوات الإحتلال الإسرائيلي التي ما زالت تشن غارات بربرية لم يسبق لها نظير ضد الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني البطل ويجب تقديم مرتكبيها الى المحكمة الجنائية الدولية حيث إنها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الدولية ومنظمات القانون الدولي وحقوق الانسان على إدانة هذه الأعمال البربرية من جانب إسرائيل ضد الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني.

 

الصحفيين العرب يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قال الاتحاد العام للصحفيين العرب إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته الوحشية والبربرية على الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة بدون هوادة، الأمر الذي نتج عنه استشهاد 132  فلسطينيا في قطاع غزة، وحوالي 15 شهيدا في الضفة العربية، بينما وصل عدد الجرحى إلى حوالى 900 فرد من الفلسطينيين.

وجدد الاتحاد في بيان له اليوم، السبت، إدانته بكل قوة الهجمات البربرية التي وصفها بأنها لم يسبق لها مثيل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القدس الشريف والمسجد الأقصى وقطاع غزة، مؤكدا أن هذه الهجمات البربرية التي تشنها قوات الاحتلال لم تقتصر على الشهداء من الرجال فقط، بل تعدت اعتداءاتها على النساء والأطفال ونتج عنها قتل عدد كبير من النساء والأطفال.

وكالة الأنباء الفرنسية ناصر أبو بكر الاتحاد العام للصحفيين العرب الاحتلال الاسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين

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