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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز بدر: دفع العمل بمشروعات تطوير الطرق لمواكبة زيادة التنمية بالمدينة

تطوير الطرق
تطوير الطرق

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم دفع العمل بمشروعات الطرق لتواكب زيادة معدلات التنمية بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم تقسيم العمل على ورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال، حيث تم تنفيذ أعمال إزالة طبقة الأسفلت القديم لعدم استوائها، لتنفيذ طبقة الأسفلت النهائية وتخطيطها في الشوارع الرئيسية من ميدان الجامعة الروسية وحتي ميدان السنترال.

 

وأوضح المهندس عمار مندور،  أنه تم زيادة عرض مدخل المدينة  الحيوي ليكون عرض الحارة الرئيسية  الواحده ١٣.٥ متر، بعد أن  كانت ٦ أمتار، بجانب تنفيذ حارة جانبية بعرض ٨ أمتار، واستحداث أماكن انتظار على جانبي الطريق بعرض ٥ أمتار من الانترلوك  أمام المحال التجارية، منعاً لتكدس السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شارع عبدالعزيز فهمي "الكولدير سابقاً"، وشارع البنوك من شارع سعد زغلول وحتى مركز الشباب.

المحال التجارية مشروعات الطرق الإنترلوك تطوير الطرق مدينة بدر جهاز بدر عمار مندور

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