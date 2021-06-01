القمص مكاري تادرس يوضح أبرز مظاهر الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح إلى مصر.. فيديو

قال القمص مكاري تدرس، كاهن كنيسة مارجرجس مطرانية شبرا الخيمة، إن مجيء السيد المسيح بركة لجميع أهل وشعب مصر، منوها إلى أن جميع الكنائس اليوم أدت قداس يخص تلك الاحتفالية، حيث أنه يكون للقداس طقس مخصوص كزفة في عشية القداس ألحان وترانيم خاصة، كاشفا أن معهد الدراسات بالاشتراك مع جامعة الزقازيق هم من نظموا تلك الاحتفالية بالأمس، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية.

وأضاف "كاهن كنيسة مارجرجس مطرانية شبرا الخيمة"، عبر كاميرا "اكسترا نيوز" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن لولا أزمة كورونا لكانت تلك عدد الاحتفالات اكثر من هذا العدد، كما أنه يتم زيادة في نسبة الحضور والمشاركة، لافتا إلى أن يوجد قيم كثيرة جدا تمت الاستفادة منها من رحلة السيد المسيح، وعندما أن هرب السيد المسيح من هيرودس الذي كان يريد قتله، أن الهروب احيانا من وجه الشر أفضل من وجود المزيد من العنف.

وأشار "تدرس"، إلى أن القيمة الثانية التي نتعلمها من السيد المسيح هي حياة البساطة، عندما أتي إلى مصر أتي علي أنه غريب بالرغم من أنه الاله المتجسد، فمجرد أنه يأتي متخفي حتى يسكن في وسطنا من أجل انه يعلن ذاته ويظهر للإنسان بكل بساطة واتضاع.

وأكد، أن المسيح تكون محبته لأهل مصر كثيرة، فأعطى بركة في كل مكان. يجب على كل إنسان أن يكون قدوته المسيح وعند وجوده في مكان يكون مصدر سعادة للجميع، ولا يكون سبب حزن أو مشاكل.

وأوضح، أن السيد المسيح دخل إلى أرض مصر من ناحية العريش، ومن ثم زار الفارما من ناحية بورسعيد، ومن ثم زار العديد من محافظات مصر، حتى أن وصل إلى العودة إلى أرض فلسطين مرة أخري بعد استقراره لـ 3 سنوات بمصر.