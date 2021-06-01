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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز القاهرة الجديدة

تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لفيلات مخالفة بالتجمع الخامس

صدى البلد

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء بفيلات مخالفة بالحى الأول بالتجمع الخامس  بالمدينة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أن المخالفات تمثلت في تغيير النشاط من سكنى إلى إداري بالمخالفة لشروط التخصيص والتعاقد، وتم تنفيذ  الإجراءات تحت إشراف المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، ومسئولي إدارة التنمية والأحياء وبتأمين من شرطة التعمير وأمن الجهاز.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، استمرار حملات ضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة. ​
 

جهاز القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة أمين غنيم عدادات كهرباء التجمع الخامس اخبار التجمع شرطة التعمير

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