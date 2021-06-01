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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعملوله كشك مناسب.. وزير التنمية المحلية يستجيب لطلب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يستمع لشكوى المواطن

في لفتة إنسانية، طالب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تخصيص مكان لاقامة كشك لشاب وشقيقه من ذوى الاحتياجات الخاصة، قائلا: “شوفوا ورقة واعملوله كشك مناسب".

 

كان شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة تقدم بشكوى لوزير التنمية المحلية خلال جولته بمحافظة القليوبية، لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وطلب السماح له باقامة كشك للعمل به والانفاق على نفسه.


ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، ببحث حالة الشاب وتخصيص مكان لاقامة كشك له .


و أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي  والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والعمل على سرعة الانتهاء منها فى التوقيتات المحددة للمساهمة فى تغيير حياة مواطني هذه القرى.

 

و أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك أكثر من ٨٠٠٠ مشروع جاهز للتنفيذ في قري المرحلة الأولي من مبادرة تطوير الريف المصري في ٢٠ محافظة، وستشمل مختلف القطاعات على رأسها مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة اليهم .

 

وشدد شعراوي، علي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستحدث تغييرا شاملا في قرى الريف المصري ، حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولي منها أكثر من  ٢٥٠ مليار جنيه .

 

جاء ذلك في تصريحات لوزير التنمية المحلية ، خلال تفقده عدد من مشروعات الصرف الصحي والتعليم والغاز الطبيعي وتأهيل وتبطين الترع بقري مبادرة حياة كريمة التابعة لمدنية شبين القناطر بمحافظة القليوبية امس الاثنين ،يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية ونائبا المحافظ الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد .

 

ووجه اللواء محمود شعراوى بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات وإزالة أى عقبات تواجه عمليات التنفيذ  لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين فى القرى المستهدفة.

 


واستمع شعراوي والمحافظ، إلى شرح واف خلال الجولة التفقدية من القائمين علي تنفيذ المشروعات بالقري المستهدفة، حيث تم تفقد أعمال إنشاء مدرسة العوام الثانوية ورفع كفاءة وحدتي التضامن الاجتماعي وطب الأسرة للتوافق مع مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومحطات المعالجة ، وتبلغ تكلفة تلك المشروعات حوالي ٥٥٠ مليون جنيه .

 

من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان، إن نصيب محافظة القليوبية من المبادرة الرئاسية جميع قرى وتوابع مدينة شبين القناطر، وتطوير 36 قرية و148 عزبة.

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محمود شعراوي شعراوى التنمية المحلية وزير التنمية المحلية لفتة إنسانية محافظ القليوبية ذوي الاحتياجات الخاصة كشك حياة كريمة

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