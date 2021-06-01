الوضع الوبائي للفطر الأسود وكيفية الوقاية منه.. أشرف عقبة يجيب

الفطر الاسود

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس إن مشكلة الفطر الأسود ظهرت مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الهند،نتيجة لوجود أعداد كبيرة من المصابين تم علاجهم بكميات كبيرة من الكرتوزونات إضافة إلى ذلك أن الرعاية الصحية فى الهند كانت أقل من المستوى.

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر،أن الكميات التى كانت تأخذ فى الهند من الكروتوزنات كانت تأخذ بشكلٍ عشوائي،موضحًا أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة هم الأكثر عرضة للالتهابات الفطرية وخاصة الفطر الأسود.

وأوضح عقبة،أن الاكسجين الرطب وأجهزة التكييف الغير مطهرة أو معقمة بشكل غير كافٍ تكون مصدرا للإصابة بالفطر الأسود.



ونصح عقبة بضرورة التعقيم والتنظيف المستمر للبيئة المحيطة بالمريض وخاصة إذا كان يعاني من نقص فى المناعة .

وتابع" الفطر الأسود لايصيب الأصحاء أو الأشخاص العاديين الذين ليس لديهم أى نقص فى المناعة،موضحًا أن المناعة لدى الشخص العادي تستطيع أن تقاوم نمو الفطر الأسود".



ولفت إلى أن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية والادوية المثبطة للمناعة والكورتيزون كان سببا رئيسيا فى ظهور الفطر الأسود فى الهند وظهور بعض الحالات فى باقي دول العالم،لافتًا إلى ان الأعداد فى مصر محدودة وقليلة ولم تصيب إلا الأشخاص الذين لديهم نقص فى المناعة او قاموا بأخذ كميات كبيرة من الادوية سواء كان من المضادات الحيوية او الكورتيزونات او مثبطات المناعة.