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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسيوط يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2021

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، برفقة  محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، سير امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدد من المدارس،  وتابع سير أعمال اللجان، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى خلال الامتحان.

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وشدد محافظ أسيوط، على اتباع جميع اللجان للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، والتشديد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة التباعد الجسدي بين الطلاب وارتداء الكمامات، أثناء سير وبعد انتهاء الامتحانات داخل جميع المدارس.

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الهدوء والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

ويؤدى 66 ألف و747 طالبًا الامتحانات في مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء بمختلف بالإدارات التعليمية.

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