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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تناقش برنامج عمل العلاقات الثقافية الخارجية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالدكتور صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية للاطلاع على ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات فكرية وإبداعية خلال النصف الثاني من الموسم الفني 2020-2021 وخطط دعم التبادل الفنى والفكري بين مصر ودول العالم.


تم تنظيم 7 أمسيات إبداعية فعلية ضمن مبادرة " علاقات ثقافية" شارك بها سفراء وممثلي "البرتغال، فيتنام، ألمانيا، الفلبين، تايلاند، إندونيسيا، باكستان" وتم بثها إلكترونيا  وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، كما أقيمت خلال شهر رمضان عدة ندوات بعنوان رسائل من الشرق والغرب" شارك بها ممثلي 16 دولة هي بريطانيا، باكستان، ألمانيا، إندونيسيا، البوسنة والهرسك، اسبانيا، البرتغال، بنجلاديش، الفلبين، فيتنام، تونس، بلجيكا، السنغال، المغرب، روسيا وكولومبيا" وبثت فعالياتها عبر الإنترنت.


كما ناقشت وزيرة الثقافة برنامج فعاليات عام التبادل الثقافي المصري الروسي 2021-2022 بالتنسيق مع سفارة مصر في موسكو ويتضمن نشاطا مكثفا فكريا وإبداعيا بمشاركة كافة قطاعات وزارة الثقافة ونخبة من الأدباء والمفكرين والفرق فنية إلى جانب اقتراحات برنامج فعاليات الاحتفال بالعام الثقافي المصري التونسي 2021- 2022 تمهيدا لانطلاقه والإعلان عن أنشطته المتبادلة والافتراضية.

ووجهت عبد الدايم بسرعة إعداد مشروع لتخصيص جناح داخل متحف نجيب محفوظ لأدباء العالم الذين حصلوا على جائزة نوبل في الآداب للتعريف برموز الأدب العالمي ودورهم في الثقافة الدولية حيث تم التواصل مع دول" اسبانيا، البرتغال، كولومبيا ورحبوا بالفكرة وابدوا الاستعداد للتعاون فى تنفيذها وبالفعل أرسلت دولة كولومبيا الأعمال الكاملة لـ ماركيز.

وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم العلاقات الثقافية الخارجية فعاليات ثقافية ابخار ثقافية انشطه متنوعة

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