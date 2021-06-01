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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيرة الثقافة تفتتح أول معرض فنون تشكيلية لأطفال مستشفي 57357 ..فيديو

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتشكيلية دونزي الحسيني رئيس ومؤسس أكاديمية دونزي للفنون، اليوم، معرض الفنون التشكيلية للأكاديمية تحت عنوان "connected" والذى يشارك فيه لأول مرة أطفال مستشفى 57375 وذلك بقاعة آدم حنين في مركز الهناجر للفنون.

 

كما حضر افتتاح المعرض المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان شادي سرور مدير المركز، الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين وعدد من مسئولي مؤسسة 57357 وأعضاء مجلس النواب.

 

وقالت الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة، إن افتتاح معرض مجموعة " دونزى "، اليوم، تم بالتعاون مع المجتمع المدنى.

 

وأضافت  " عبد الدايم "، خلال حوارها ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، أن اجمل ما فى الامر مشاركة اطفال ٥٧٣٥٧ حيث شاهدنا من خلال اللوحات مدى إنجازهم الرائع.

 

يذكر أن المعرض يضم 180 عملا فنيا متنوعا من إبداعات 50 طفلا ويقام في مصر قبل عرضه بآتيليه "مونتيز" بروما.

وزيرة الثقافة مستشفى 57375 إبداعات أكاديمية دونزي للفنون مركز الهناجر للفنون

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