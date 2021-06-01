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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق ندوة للتعريف بالبرامج الثقافية والدراسات المتحفية المتاحة للدراسة بأمريكا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ، ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة فولبرايت الوطنية The Binational Fulbright Commission ،  وذلك تحت رعاية الدكتورماجد نجم، رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، للتعريف بالبرامج الثقافية وبرامج الدراسات المتحفية المتاحة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وتم عقد هذه الندوة باستخدام برنامج Zoom، وقد لاقت الندوة إقبالاً كبيراً بحضور العديد من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.

 

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أهمية اللقاءات التي ينظمها المكتب للتعريف بالبرامج واهدافها ومتطلباتها والتي تمنحها الهيئة للمجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والإداريين، داعياً إلى ضرورة أن يستفيد الجميع من هذه البرامج المتاحة والدعم المقدم من الجهات المانحة، حيث تسعي الجامعة لتوفير كافة الفرص المناسبة وتسعي لدعم الباحثين للحصول على البرامج العلمية الجديدة وذلك لكافة أعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

 

وأشار الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن هناك العديد من البرامج التي تقدمها دول مختلفة للباحثين، وتعد هذه البرامج هي فرصة للدراسة والاستفادة والتبادل العلمي والثقافي والبحث بالجامعات ومراكز البحث ذات المراكز المتقدمة عالمياً.

 

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و افتتحت الندوة الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، ورحبت بالسادة الحضور وممثلي هيئة فولبرايت الحاضرين، معربة عن سعادتها بالتعاون الدائم والمشترك مع الدكتور ماجى نصيف، مدير هيئة  Fulbright بمصر.

 

و أكدت على أهمية هذه الندوة المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في قطاع الثقافة والدراسات المتحفية، وذلك نظراً لتميز جامعة حلوان على مستوى الجامعات المصرية في تلك المجالات.

 

وقام بإلقاء الندوة رحيم ميخائيل، مسئول البرامج بهيئة الفولبرايت، وتناول من خلالها شرح مفصل عن كيفية التقدم لمختلف المنح المقدمة من الهيئة والشروط الخاصة بكل منها، وكيفية التغلب على صعوبات التقدم، موضحة مميزات كل برنامج، كما تضمنت الندوة الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالسادة الحضور، فضلاً عن تصفح الموقع الخاص بفولبرايت واستعراض المعلومات المتوفرة فيه لمساعدة راغبى التقدم للمنح.

 

وتوجه المكتب بالشكر لأعضاء هيئة التدريس على تعاونهم من خلال الحضور المتميز لتمثيل كلياتهم ومشاركتهم الفعالة، وحرصهم على المشاركة بالأنشطة الدولية، والذى من شأنه أن يدعم الخبرات لكافة أعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة بما يثقل مهاراتهم وخبراتهم المهنية وكفاءتهم الدراسية والبحثية. 
 

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