هونر تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Honor 50 مع خدمات وتطبيقات جوجل

أعلنت شركة هونر الصينية، الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها الرائدة Honor 50 ، وذلك في يوم 16 يونيو القادم، حيث ستكون Honor 50 هي أول هواتف تحصل على عدد من تطبيقات وخدمات جوجل، وذلك بعد حوالي عامين بسبب وضع هواوي على القائمة السوداء الأمريكية للتعاون التجاري.



وبحسب موقع GSMArena فإن شركة هونر قد أكدت على حسابها أن هواتف Honor 50 الرائدة القادمة من الشركة، ستأتي بعدد كبير جدا من تطبيقات وخدمات جوجل بالإضافة إلى خدمات شركة كوالكوم الأمريكية، بما فيها معالج Snapdragon 888 الأحدث من كوالكوم.

وسيأتي هاتف + Honor 50 Pro الأعلى إمكانات والأغلى سعرا في السلسلة بشاشة منحنية قياس 6.79 بوصة، من نوع AMOLED ، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز في الثانية ، وبدقة + 1440 بكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع دعم تقنية + HDR10 ، بالإضافة إلى معدل IP68 لمقاومة المياه والغبار.

وسيقدم هاتف + Honor 50 Pro من هونر، كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f / 1.8 ، والثانية بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f / 2.2 ، والثالثة بعدسة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f / 2.4 ، مع كاميرتى سيلفى الأولى ستأتى بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل.

وستصدر هونر هاتفها Honor 50 بمعالج من شركة كوالكوم يصدر للمرة الأولى وهو معالج Snapdragon 775G أما هاتفها الرائد + Honor 50 Pro فسيعمل بأحدث معالجات كوالكوم وهو معالج Snapdragon 888 .