تأجيل انتاج كامارو 2022 ثلاثة أشهر بولاية ميشيغان     

اعلنت شركة شيفرولية لصناعة السيارات الامريكية من قبل عن فتح باب الحجز على الجيل السادس من شيفرولية كامارو موديل 2022 بداية من إبريل الماضى .

وبالفعل شهدت السيارة شيفرولية كامارو موديل 2022 اقبال كبير فى طلبات الحجز بسبب انها المنافس الأول والاهم للسيارتين الخارقتين فورد موستانج، و دودج شالنجر .

ولكن قال عدد من خبراء السيارات انه بسبب أزمة رقائق أشباه الموصلات لن يبدأ انتاج كامارو موديل 2022 ، حيث كان محددًا لها بدء الانتاج فى يوم الاثنين 14 يونيو في مصنع لانسينغ جراند ريفر التابع لشركة جنرال موتورز في لانسينغ بولاية ميشيغان الامريكية .

واكد الخبراء انه تم تأجيل تاريخ البدء فى الإنتاج إلى 20 سبتمبر ، ولكن من المعروف انه تم وقف إنتاج شيفرولية كامارو موديل 2022 بالفعل وأعيد تشغيله أكثر من مرة بسبب مشكلة رقائق أشباه الموصلات .

ويتوقع خبراء السيارات ان ازمة رقائق أشباه الموصلات العالمية ستستمر الى نهاية العام الحالي لذلك ستتعرض بعض طرازات السيارات الى تأخير الإنتاج مثل كامارو .

وانهى خبراء السيارات ان كامارو يعتبر نموذج متميزًا إلى حد كبير ويندرج بشكل كبير في قائمة الأولويات في أوقات الأزمات ، حتى منافستها موستانج التي امتدت لعقود من الزمن قد تواجه بعض الأوقات العصيبة.