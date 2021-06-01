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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تقدم نصائح مهمة قبل تناول الأدوية

صدى البلد

 تقدم هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة، والتي يجب الأخذ بها عند تناول الدواء لتحقيق أعلى استفادة منه، وكذلك شرح التصرفات الخاطئة عند تناول الدواء والتي قد تسبب تداعيات صحية قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان.

وأكدت الهيئة أن التناول السليم للأدوية يكون من خلال عدة خطوات بسيطة تتمثل في أخذ الجرعة المقررة التي يحددها الطبيب مع الالتزام بتوقيتها، والاحتفاظ بالأدوية في درجة حرارة معينة كما هو مدون على المستحضر.

وأضافت  أنه يجب مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الدواء المدون على المستحضر قبل استخدامه، ومعرفة ما يجب فعله حال نسيان جرعة الدواء أو أخذ جرعة زائدة من خلال الرجوع للطبيب على الفور، ومعرفة كيفية أخذ الدواء في حالة وجود طريقة معينة لأخذه مثل البخاخات، وكذلك يجب استشارة الطبيب المعالج حال تناول أو أضافة أدوية أخرى لروشته العلاج، حتى لا يكون لدى المريض حساسية من أحد مكونات الدواء أو تعارضه مع دواء آخر يتناوله المريض.

وشرحت هيئة الدواء المصرية، الطرق الخطأ لتناول الدواء، والتي قد ينتج عنها تداعيات صحية قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان، والتي يأتي على رأسها القيام بأفعال مثل مضغ أقراص الدواء أو طحنها لأن ذلك قد يؤدي إلى تغيّر امتصاص الجسم لها، دون استشارة الصيدلي، وكذلك تقسيم الأقراص لأن بعضها تكون مغطاة لتصبح طويلة المفعول أو لحماية المعدة، واستبدال قطرات العين بقطرات الأذن حيث يجب قراءة التعليمات المدونة قبل استخدام المستحضر.

كما أكدت الهيئة خطورة استخدام الأدوات المنزلية كالملاعق في تقدير جرعات الأدوية فيجب استخدام المكيال الموجود مع المستحضر، كذلك التوقف عن أخذ الدواء فور الشعور بالتحسن أو تقليله دون الرجوع للطبيب، وقص شرائط الأدوية أو الاحتفاظ  بالمستحضر في  غير علبته.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، كذلك ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد والفعال للأدوية.

وذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وإيمانا منها بأهمية خلق ثقافة صحية رشيدة لاستخدام الدواء، تحقق الهدف المرجو من تناوله، وهو الشفاء والوصول لصحة جيدة. 

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