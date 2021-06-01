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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف موعد امتحانات التخلفات

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعةالقاهرة ، عن موعد امتحانات التخلفات للطلاب.

قال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد ، سوف تعقد اختبارات للدور الثاني لطلاب الفرقة الرابعة فقط فى شهر سبتمبر القادم .

وكان قد صرح الدكتور شريف شاهين، إن امتحانات الفصل الدراسى الثانى ستعقد يوم الثلاثاء٨ يونيو وتنتهي في الأربعاء ٣٠ يونيو القادم .

كما أوضح " شاهين " أن الامتحانات ستكون بنظام " البابل شيت " حضوريا بالكلية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية  .

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وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليمالعالي والبحث العلمي، وحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

وأعلن المجلس تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافةالتيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وقرر المجلس إعفاء الطلابالفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسطالثانى للمصروفات الجامعية للعام الجامعى الحالى، ودعم مؤسسات التعليم العالى بقطاع غزةبكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.

 اطمأن الوزير على إعلان كافة الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحاناتنهاية العام الدراسي الجارى -التى ستجرى خلال شهر يونيو القادم و تنتهى مع بداية شهريوليو - وأفادت التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بضمانالانضباط والالتزام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًاللوائح الداخلية للكليات والمعاهد ، و الحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليمبالجامعات.

 وأكد الوزير على جاهزية المستشفيات الجامعية بكافة الجامعات، استجابة لاحتياجات المجتمعفى ظل جائحة كورونا، ورفع درجة استعدادها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسىالجامعى.

 

عرض الوزير ملخصا حول زيارته الأخيرة لفرنسا خلال الفترة من 19 وحتى 22 من مايو الجاري،والتي شهدت اختيار الشركة المنفذة لمشروع بيت مصر في باريس، وتوقيع اتفاقية بين المجلسالأعلى للمستشفيات الجامعية والإدارة العامة لمستشفيات باريس؛ وعقد لقاء مع وزيرة التعليمالعالي والبحث العلمي والابتكار الفرنسية لدعم التعاون بين الجانبين، وتفقد معهد كوري لعلاجالأورام وبحث سبل التعاون المقترحة مع المعهد، والاجتماع مع قيادات جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية للاتفاق على أوجه التعاون المستقبلية.

جامعة القاهرة عميد كلية الاداب اخبار التعليم كلية الاداب امتحانات التخلفات

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