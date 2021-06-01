بإطلالة شبابية.. لطيفة تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة لطيفة عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت لطيفة فى الصورة بإطلالة شبابية بالكاجوال، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.



يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.

ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبري.