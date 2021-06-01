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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بمشروع بيت الوطن.. جدول بالمواعيد

أراضى المدن الجديدة
أراضى المدن الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ اليوم الثلاثاء  1/6/2021، وحتى يوم الخميس 10/6/2021، فى تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" بمنطقة شمال بيت الوطن (NORTH HOUSE)، موضحاً أنه يتم الحضور شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، بعد سداد 1.5 من قيمة الأرض.

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وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (D) من 157 : 165 يوم الثلاثاء 1/6/2021، والقطع من 166 : 175، يوم الأربعاء 2/6/2021.

 

وسيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (E) من 31 : 43، يوم الخميس 3/6/2021، والقطع من 67 : 81، يوم الأحد 6/6/2021.

 

وسيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (G) من 14 : 23، يوم الإثنين 7/6/2021، والقطع من 61 : 72، يوم الثلاثاء 8/6/2021.

وتم تخصيص يومى الأربعاء 9/6/2021، والخميس 10/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.​

الأسكان المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بيت الوطن

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