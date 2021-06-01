بعد موافقة الشيوخ .. كواليس جدل النواب حول صندوق الطوارئ الطبية .. وتوصية برلمانية للحكومة

فوائده تفوق عيوبه.. برلماني يكشف كواليس رفض النواب لصندوق الطوارئ الطبية

برلماني: صندوق الطوارئ الطبية يشمل مرضى كورونا والعلاج على نفقة الدولة

نائب الشيوخ: صندوق الطوارئ الطبية يقضي على أزمة قوائم الانتظار



وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

شهد مشروع القانون خلال مناقشته، آراء متباينة من النواب ما بين مؤيد ورافض، حيث برر الأعضاء الرافضين لمشروع القانون أسباب الرفض بأن مشروع القانون به تضارب في الاختصاصات بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية والصندوق.

ورأى البعض أن مؤسسات الدولة الحالية قادرة علي التعامل مع الأزمات الصحية، واعتبر بعض النواب أن إنشاء الصندوق التفاف على مجانية الصحة وعلى قانون التأمين الصحي الشامل، كما أن الدولة من المفترض ألا تتوسع في إنشاء الصناديق.



جدل صندوق الطوارئ الطبية



بدوره قال النائب أحمد الشعرواي، عضو مجلس الشيوخ، إن الاختلاف حول مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أمر طبيعي خاصة في ظل كثرة عدد النواب بالمجلس (300 نائبا) فمن الطبيعي وجود نواب تختلف على مشروع القانون إلا أن الأمر يترك في النهاية لرأي الأغلبية، مؤكدا أن هذه الخلافات حميدة تثري الديمقراطية داخل المجلس.



وأوضح الشعراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاختلاف كان حول فكرة تخصيص صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، حيث يرى البعض أن هذا اختصاص وزارة الصحة ولا يستدعي الأمر تخصيص صندوق مستقل له، الأمر الذي يشكل عبئا على الدولة من خلال رواتب الموظفين والمصاريف الإدارية الخاصة بالصندوق.



وتابع النائب أن أهمية صندوق الطوارئ الطبية تفوق العيوب التي طرحها بعض النواب، حيث سيحقق الصندوق السرعة المطلوبة في علاج الحالات الحرجة دون انتظار أو اجراءات كثيرة من قبل وزارة الصحة، كما سيواجه مختلف الأزمات الصحية والأوبئة، كما ستكون هناك رقابة على إدارة الصندوق من خلال مجلس الأمناء، الأمر الذي يضمن العدالة في تحقيق أهداف الصندوق.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تحديد عدد المستفيدين من صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

المستفيدين من الصندوق



قال الدكتور أحمد شاهين، عضو مجلس الشيوخ، إن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يشمل جميع المصريين فلا توجد حالات أو شروط محددة للمستفيدين من الخدمات التي يقدمها الصندوق، مؤكدا أن كل من يعاني من حالة طبية طارئة أو يحتاج إلى تدخل جراحي أو علاج عاجل يعد مستفيدا من الصندوق.



وأضاف شاهين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن صندوق الطوارئ الطبية يضم أيضا العلاج على نفقة الدولة، الأمر الذي يؤكد شموله لتغطية جميع المرضى، منوها إلى أن المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية تقع ضمن موارد الصندوق.



وشدد النائب على أن أزمة فيروس كورونا تقع أيضا ضمن صلاحيات الصندوق، نظرا لكونه يختص بمواجه الأزمات والأوبئة الطبية، مشيرا إلى أن الصندوق سيساهم في تسريع وإنجاز العمليات الجراحية الطارئة والحالات الحرجة التي لا تحتمل التأخير سواء المتعلقة بكورونا أو غيره من الأمراض، كما يخف الضغط على وزارة الصحة وقوائم انتظار المرضى.

فوائد صندوق الطوارئ الطبية

كما أشاد النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة المجلس على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مؤكدا أن الصندوق سيحق العديد من الفوائد للمرضى خاصة الحالات الحرجة منهم، حيث سيقضي على أزمة قوائم الانتظار التي كان يعاني منها المريض.

وأوضح أبو الدهب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الصندوق سيعمل على توفير الأموال اللازمة لإجراء العمليات الحرجة للمرضى دون انتظار، هذا بالإضافة إلى تمويل حالات الحوادث الكبرى والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

وأكد النائب على أهمية الصندوق في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيعمل على مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية.