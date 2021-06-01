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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الجلود:18 مصنعًا تتبرع بـ14 ألف حذاء لأهل غزة بقيمة مليون جنيه

اعمار غزة
اعمار غزة

أعلن طارق بلال، عضو مجلس إدارة غرفة الجلود باتحاد الصناعات ، عن مشاركة ١٨ شركة مصرية من مصنعي الأحذية في إعمار قطاع غزة تلبية للمبادرة الرئاسية للتخفيف من آثار ما تعرض له قطاع غزة من أضرار جراء الأحداث الأخيرة، وذلك تحت شعار "حملة صناع وتجار أحذية مصر لدعم أهل غزة".

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وأضاف "بلال" في بيان صحفي اليوم، أن هذه المصانع قامت بتوريد نحو ١٤ ألف حذاء وحزام وشنطة داخل ٨٤٤ كرتونة، بقيمة تصل إلى مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تسليمها إلى صندوق تحيا مصر لتولي إرسالها لأهل غزة الأشقاء.

وكشف "بلال أنه تم شحن الأحذية الأحد الماضي، ضمن القوافل التي دخلت غزة أثناء زيارة السيد رئيس المخابرات عباس كامل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في منتصف شهر مايو الماضي، عن تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأشاد "بلال" بالمبادرة الرئاسية التي تحمل رسالة إلى العالم بأن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وستظل تقف كما كانت دائما وأبداً إلى جانب الحق العربي.

ووصل الأحد الماضي قافلة جديدة من صندوق تحيا مصر، لميناء رفح البري، لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وتعتبر هذه القافلة هي الثالثة التي يرسلها الصندوق، وتتضمن 20 حاوية محملة بأكثر من 500 طن من الخضراوات، والفاكهة، والمعلبات والأمتعة، والأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى الأحذية، التي وصلت للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

غرفة الجلود غرفة الجلود باتحاد الصناعات إعمار قطاع غزة

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