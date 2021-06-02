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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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لطلاب جامعة القاهرة .. كلية الآثار تكشف طريقة الامتحانات النهائية.. وعميد كلية الآداب : امتحانات التخلفات لطلاب الفرقة الرابعة في سبتمبر القادم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عميد آثار القاهرة : امتحانات الميدتيرم ستكون نصف ساعة

آداب القاهرة توضح يوضح موعد امتحانات التخلفات لطلاب الفرقة الرابعة

 

تتابع جامعة القاهرة فعاليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، بنظام التعليم الهجين وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث تتم متابعة الدراسة إلكترونيا بنسبة 60% وحضوريا داخل الجامعة بنسبة 40%.

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات التخلفات للطلاب .

قال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ “صدى البلد”، سوف تعقد اختبارات للدور الثاني لطلاب الفرقة الرابعة فقط فى شهر سبتمبر القادم .

وكان قد صرح الدكتور شريف شاهين، بأن امتحانات الفصل الدراسى الثانى ستعقد يوم  الثلاثاء 8 يونيو وتنتهي في الأربعاء ٣٠ يونيو القادم .

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كما أوضح " شاهين " ان الامتحانات ستكون بنظام " البابل شيت " حضوريا بالكلية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية  .


كما كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٠١ .

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، ان امتحانات الفصل الدراسى الثانى ستعقد يوم السبت الموافق ٥ من يونيو الجارى بنظام " البابل شيت " حضوريا بالكلية .

وأضاف " رجب " ، ان امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى ستكون مع الامتحانات النهائية ولكن فى ورقه منفصلة عنها .

كما كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار ، عن طريقة امتحانات الميد تيرم والامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثانى .


وقال الدكتور احمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، ستكون مدة الامتحان نصف ساعة للميد تيرم وتشمل  الإجابة عن 5 أسئلة اختيار من متعدد و5 أسئلة  صح وخطأ اي 10 أسئلة بابل شيت ، اما الامتحانات النهائية ستكون 10 أسئلة اختيار من متعدد و10 أسئلة صح وخطأ خلال ساعة واحدة فقط.


وكان قد صرح الدكتور شريف شاهين ، إن امتحانات الفصل الدراسى الثانى ستعقد يوم  الثلاثاء ٨ يونيو وتنتهي في الأربعاء ٣٠ يونيو القادم .

كما أوضح " شاهين " ان الامتحانات ستكون بنظام " البابل شيت " حضوريا بالكلية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية  .

‎وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

‎وأعلن المجلس تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وقرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثانى للمصروفات الجامعية للعام الجامعى الحالى، ودعم مؤسسات التعليم العالى بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.
 
‎اطمأن الوزير على إعلان كافة الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الجارى -التى ستجرى خلال شهر يونيو القادم و تنتهى مع بداية شهر يوليو - وأفادت التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بضمان الانضباط والالتزام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد ، و الحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات.
 
‎وأكد الوزير على جاهزية المستشفيات الجامعية بكافة الجامعات، استجابة لاحتياجات المجتمع فى ظل جائحة كورونا، ورفع درجة استعدادها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى الجامعى.
 
‎عرض الوزير ملخصا حول زيارته الأخيرة لفرنسا خلال الفترة من 19 وحتى 22 من مايو الجاري، والتي شهدت اختيار الشركة المنفذة لمشروع بيت مصر في باريس، وتوقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والإدارة العامة لمستشفيات باريس؛ وعقد لقاء مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الفرنسية لدعم التعاون بين الجانبين، وتفقد معهد كوري لعلاج الأورام وبحث سبل التعاون المقترحة مع المعهد، والاجتماع مع قيادات جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية للاتفاق على أوجه التعاون المستقبلية.

جامعة القاهرة فيروس كورونا كلية الآداب بجامعة القاهرة نظام التعليم الهجين امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الميد تيرم

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