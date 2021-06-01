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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بث مباشر لمراجعة الرياضيات لطلاب الإعدادية على منصة حصص مصر ..غدا

منصة حصص مصر
منصة حصص مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبرا سارا لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : أن منصة حصص مصر سوف تذيع بثا مباشرا لمراجعة مادة الرياضيات لطلاب الصف الثالث الاعدادي ، غدا الأربعاء الموافق ٢ يونيو الساعة ٧ مساءً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتاح لطلاب الصف الثالث الاعدادي المتابعين للبث المباشر ، كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

جدير بالذكر أن منصة حصص مصر ، هي خدمة مميزة تقدمها وزارة التربية والتعليم المصرية لطلاب الصف الثالث الإعدادي ويمكن لمن يهمه الامر متابعتها الان من هلال الرابط التالي www.hesas.eg

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا لـ المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".

 

وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".

 

وتحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

 

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

 

2 مليون متابع لمنصة حصص مصر 

وكانت قد احتفلت منصة حصص مصر بوصول عدد متابعيها إلى 2 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية. 

 

وعلى جانب آخر، تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاحد الموافق 30 مايو 2021 ، أسئلة وإجابات الامتحانات التجريبية التي تم عقدها لـ طلاب الثانوية العامة خلال شهر مايو 2021 ضمن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

الصف الثالث الإعدادي طلاب منصة حصص مصر

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