محافظ الشرقية يصدر قراراً بتعيين رئيسين لمدينتي القرين وصان الحجر القبلية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 3251 لسنة 2021 بتكليف كلا من "ايهاب محمد محمد حسين خاطر" القائم بتسيير اعمال وظيفه رئيس مدينه صان الحجر القبليه للقيام بتسيير اعمال وظيفه رئيس مدينه القرين و"السيد عبد الرازق مصطفى على" نائب رئيس مركز ومدينه أولاد صقر للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينه صان الحجر القبليه.

أكد محافظ الشرقية على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وأوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن إصدار قانون الخدمه المدنيه ولائحته التنفيذيه ، ولإعاده تنظيم العمل وتحسين مستوى الأداء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلي جانب أخر فقد إطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رمضان عبد الحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم بالمحافظة على الإنتهاء من إستعدادات المديرية لإستقبال إمتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021، والتي من المقرر أن تنطلق غداً الثلاثاء الموافق 1 يونيه 2021 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 7 يونيه 2021 ، مؤكداً على ضرورة توفير جو من الهدوء والإنضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الإمتحانات.

أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لاداء الامتحان مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة مشددا ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس واللجان الامتحانية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه أوضح رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 118118 ألف طالب وطالبة مقسمين إلى 115 ألف و77 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2965 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و66 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للصم و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين وذلك أمام 731 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أن جميع اللجان الامتحانية جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحان وذلك بعد اجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لاداء الامتحان من تهوية وإضاءة جيدة, لافتا الي أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب او زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانيه لمواجهة حالات الطوارئ .