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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهم بقتل موظف بجمعية كفالة اليتيم في البحيرة

جثة
جثة

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط المتهم بإطلاق النار على موظف، مما تسبب فى وفاته بالبحيرة.

 

تلقى مركز إيتاي البارود بأمن البحيرة بلاغا بوفاة موظف بجمعية كفالة اليتيم، 36 سنة، مقيم دائرة المركز، على أثر إصابته بأعيرة نارية أطلقها عليه أحد قائدي السيارات الملاكي حال قيادته دراجته النارية (توك توك) بالطريق الزراعي دائرة المركزلحدوث مُشادة بينهما لانحراف المتوفى قاطعاً الطريق فجأة ولاذ مُستقل السيارة بالفرار.

 

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وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، إلى تحديد مرتكب الواقعة عامل، 43 سنة، له معلومات جنائية، مقيم المحلة الكبرى بالغربية.

 

باستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمكان اختبائه بدائرة قسم برج العرب بالإسكندرية، أمكن ضبطه والسيارة المُستخدمة.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة إثر حدوث مُشادة بينه والمجني عليه حال قيادته سيارته المُشار إليها بسبب انحراف الأخير بدراجته النارية "التوك توك" قاطعاً الطريق أمامه، فأطلق عدة أعيرة نارية من طبنجة كان بحوزته قاصداً قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب، أرشد عن السلاح المستخدم وبداخل خزينته عدد من الطلقات من ذات العيار.

 

 

الداخلية امن البحيرة قائدي السيارات برج العرب كفالة اليتيم أعيرة نارية

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