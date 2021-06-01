بقرار جمهوري .. تعيين هيثم ميمون عميدا لصيدلة المنوفية

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، صدور القرار الجمهورى بتعيين الدكتور هيثم ميمون عباس وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث عميدا للكلية، موجها له التهنئة، متمنيا له التوفيق فى تأدية مهام عمله.

وكرم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، المحاسب عماد زكريا نوح أمين كلية العلوم جامعة المنوفية بمناسبة صدور قرار رئيس الوزراء بتعيينه أمينا عاما لجامعة مدينة السادات، متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد.

حضر التكريم المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام جامعة المنوفية.