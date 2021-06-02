أزمة منازل متضرري السيول على طاولة محلية النواب.. الثلاثاء المقبل

تشهد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب خلال إجتماعها يوم الثلاثاء المقبل برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة مناقشات موسعة حول طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات وعضو الهيئة البرلمانية لحزب “ حماة الوطن”.

قدّم النائب طلب الإحاطة بشأن تمليك أراضي حق الانتفاع المقام عليها منازل متضررى السيول والتي تم تسليمها لهم عام 1996 مع تقسيط المبالغ المستحقة على المواطنين.

وأكد " قورة "، في طلبه، على ضرورة اهتمام الحكومة بهذا الملف لان هناك تضرراً كبيراً يقع على المواطنين بسببه خاصة مع الزيادة العددية لافراد الاسرة مشيراً الى اهمية الاستجابة للمطالب العادلة لهؤلاء المواطنين.