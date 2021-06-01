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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تفاصيل أحدث محمول لـ ريلمى العالمية بمصر

صدى البلد

أعلنت شركة realme العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية ومنتجات الذكاء الاصطناعي، عن الطرح الرسمي لثلاثة من هواتفها الذكية الأكثر تقدما دفعة واحدة، في السوق المصرية، يأتي على رأسها أحدث إصدارات الشركة من سلسلة الأرقام لهواتفها الذكية realme 8 & realme 8 Pro واللذان يمتلكان قدرات تشغيلية وترفيهية فائقة التطور، بالإضافة لهاتف realme C25 الأفضل على الإطلاق لعشاق الألعاب الباحثين عن هواتف ذكية ذات سعر في المتناول، وذلك في احتفالية افتراضية تم بثها عبر منصات الشركة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام.

 

وأكد هشام محرم مدير قطاع التسويق والمتحدث الرسمي باسم شركة realme egypt،  أن الشركة نجحت في اكتساب ثقة 70 مليون مستخدم لهواتفها الذكية، من ضمنها 40 مليونا لسلسلة الأرقام، موضحا أن realme  ستقدم خدمة ضمان AMOLED المجانية لمدة عام على شاشة هاتفي realme 8 و8 Pro  realme لجميع العملاء الذين يقومون بالشراء خلال الفترة من 1 وحتى 15 يونيو 2021 وفقًا لفاتورة الشراء الصادرة من مركز الخدمة الرسمي المعتمد.

 

ويسمى هاتف realme 8 Pro  “الكومبو فلاجشيب” لأنه يأتي بعدة مواصفات كثيرة مذهلة، فأبرزها هي أنه يأتي بكاميرا رباعية، فالأساسية تأتي بمستشعر سامسونج HM2 بدقة 108 ميجابكسل فائقة الوضوح تمنحك القدرة على التقاط صور كاملة التفاصيل والجودة بفضل تقنية دمج 9 بيكسل في بيكسل واحد، وميزة التكبير حتى 3 مرات 3X- In-sensor Zoom، بالإضافة لقدرتها على التقاط 8 إطارات من الصور على التوالي، ومعالجتها لإنتاج صور تتمتع بأعلى درجات الوضوح والدقة.

 

ويعد realme 8 pro أول هاتف ذكي في العالم يدعم تصوير الفيديو بفاصل زمني مع Tilt-shift Time-lapse، ووضع Tilt-shift Mode الذي يحول العالم الحقيقي إلى عالم مصغر بملامح سحرية، بالإضافة لوضع فيديو "العرض المزدوج" الذي يسمح بالتسجيل من الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت، وغيرها من المميزات والقدرات التصويرية المذهلة.

 

يأتي realme 8 pro بشاشة Super Amoled قياس 6.4 بوصة Full HD مزودة بتكنولوجيا فتح الهاتف باستخدام البصمة، مع نظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم realme UI 2.0 الأسرع والأكثر أمنا وسلاسة، مع معالج من نوع Snapdragon 720G، فائق الجودة وبطارية عملاقة قدرة 4500 مللي أمبير وشاحن سريع 50 وات SuperDart  يشحن 50% من البطارية خلال 17 دقيقة فقط، كل ذلك مع تصميم جريء أكثر نحافة بحجم 8.1 م ووزن خفيف 176 جم، مع شعار "Dare to Leap" على ظهر الهاتف باستخدام تقنية AG-Crystal المفضلة للمستهلكين والتي توفر لهم شعورا سلسا خلال حمل الهاتف واستخدامه، وكل ذلك بسعر تنافسي 5,690 جنيه مصري.

 

يعد الأفضل في الفئة السعرية المتوسطة لأقل من 5 آلاف جنيه، حيث يأتي بمعالج ألعاب “ميديا تيك هيليو G95” وكاميرا رباعية فائقة الوضوح بدقة 64 ميجا بيكسل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع شاشة Super Amoled قياس 6.4 لضمان رؤية شديدة الوضوح من كل الزوايا، وبطارية عملاقة 5000 مللي أمبير وشاحن سريع  30 وات SuperDart يشحن 50% من البطارية خلال 26 دقيقة فقط، فضلا عن نظام تبريد متقدم يعتمد على وجود سائل نحاسي، وليس ألياف الكربون، بما يزيد من كفاءة التبريد بنسبة 14.4٪ ويحافظ على سرعة أداء الهاتف والحفاظ عليه، بالإضافة  لتصميم عصري أكثر نحافة بحجم 8 م ووزن 177 جم، مع شعار"Dare to Leap" على ظهر الهاتف وسعر تنافسي 4,690 جنيه مصري.

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