"الهجرة" تصدر العدد التاسع والعشرين من مجلة "مصر معاك" مايو 2021

تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد التاسع والعشرين من مجلة "مصر معاك"، نستعرض فيها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وتطبيق "اتكلم عربي" في مرحلته الأولى.



كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها مشروعات توسعة قناة السويس ومجمع الوثائق المؤمنةالذي تم إطلاقه مؤخرا.



تقرأون في هذا العدد أيضًا، كلمة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وما تم من جهود وتعاون مع نهضة مصر وحوار الخبراء حول التطبيق.



كما نعرض جانبا من آراء المتخصصين وقادة الرأي حول المبادرة.

في العدد نقدم نماذج بارزة لعدد من المصريين بالخارج، الذين حققوا نجاحات في مجالهم، وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/3i5eqP2