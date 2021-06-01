انطلاق حملة "اكشف واطمن " بأسوان

انطلقت اليوم الأول من يونيو فعاليات حملة " اكشف واطمن " والتي تنظمها الهيئة العامة العامة للرعاية الصحية تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنطلق لإجراء الكشف الطبي المجاني لمواطني أسوان بمختلف الأعمار السنية في المناطق البعيدة والمترامية الأطراف من خلال عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء المحافظة يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن فعاليات الحملة تستمر علي مدار 30 يوماً طوال شهر يونيو حيث تهدف للتيسير على المواطنين من مشقة الإنتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة .

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ولفت إيهاب حنفي إلى أن الحملة تهدف أيضاً إلى إجراء 10 فحوصات طبية على المريض، وتشمل " كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن، النبض، بجانب قياس نسبة الأكسجين في الدم ).

وكشف إيهاب حنفي بأنه مخطط تمركز العيادة المتنقلة وفقاً لجدول زمني بعدة مناطق بمحافظة أسوان تشمل (الكوبانية ، البيجوم، المقلة، بهاريف، نجع الكسارة، الصداقة، خور عواضة، بنبان بحري، الرقبة، المنصورية قبلي، الجعافرة، بلانة، الأمبركاب ، المضيق ، الحكمة، خريت2، جعفر الصادق، الكفور، منيحة، الإصلاح، المنشية غرب، الحجر بحري، الكيال ، العقيبة، الكلح شرق، البصيلية بحري، الشرفا، الصعايدة قبلي، العوضلاب، الكلح غرب).

أما العيادة المتنقلة الثانية بمحافظة أسوان تغطي مناطق ( السيل، عزب كيما ، أبوسمبل السياحية ، الصداقة القديمة ، السد العالي الكرور، أطلس، الشيخ إبراهيم، نجع ونس، الشطب، بلانة ثالث، دار السلام، السيالة، أبو هور، المركز الطبي، المساعيد، منشية الرغامة، أقليت، المربعات، والإسكان، العتمور المستجد، الرديسية، خور الزق، البحيرة، وادي عبادي، رعاية الطفل بالرمادي قبلي، الغوالية، الرمادي بحري، المريناب).

هذا فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الحملة المكبرة الجارى تنفيذها لليوم الثانى لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمنطقة سوق السيل الجديدة والتي شملت إزالة ١٢٠ حالة إشغال للباعة الجائلين حتى الآن ، وكذا أزالة ٥ حالات تعدي من محلات على الأرصفة والطريق العام ، وقد رافقه أثناء جولته التفقدية نائب المحافظ أحمد شعبان ، واللواء ياسر نوير نائب مدير أمن أسوان ، و العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان .

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